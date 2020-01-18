В США регулятор проводит проверки из-за жалоб на неполадки в 500 тыс. машин от Tesla

18 января 2020 00:48 (UTC+04:00)

Национальная администрация дорожной безопасности США проводит проверки в связи с утверждениями о том, что около 500 тыс. автомобилей от американской компании Tesla могут без участия водителя набирать скорость. Об этом говорится в заявлении, опубликованном данным регулирующим органом в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Недоработка, согласно поступившим жалобам, может иметься в электрокарах Model S, выпущенных в период с 2012 года по 2019 год, Model X, произведенных с 2016 года по 2019 год, а также Model 3, выпущенных в период с 2018 года по 2019 год. По приведенным оценкам, речь идет в общей сложности о примерно 500 тыс. автомобилей от Tesla.

Как следует из документов, поступило 127 жалоб на данные неисправности. Они касаются 123 автомобилей, а также 110 аварий. В 52 случаях в ДТП кто-то пострадал.

Регулятор начал проверки, чтобы установить, следует ли в официальном порядке проводить разбирательство в связи с поступившими жалобами.

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