Трамп планирует провести встречу с президентом Ирака на экономическом форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе. Об этом сообщил в пятницу телеканал СBS со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, в данный момент ведутся консультации по деталям повестки встречи глав двух государств, в Белом доме с оптимизмом смотрят на возможность проведения такого рода переговоров. Как ожидается, американский лидер встретится на ВЭФ и с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Действия американцев, наносящих с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент арабской страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск. Трамп отказался это делать, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.