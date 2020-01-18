Глава МВФ предсказала новую Великую депрессию

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о новом витке глобального экономического кризиса, связав его с распространением неравенства и нестабильностью финансового сектора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, Георгиева заметила, что за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения продолжало расти.

В пример она привела Великобританию, где 10 процентов богатейших жителей обладают состоянием, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения. По словам Георгиевой, то же самое наблюдается во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития, где неравенство доходов уже достигло рекордных значений.

"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — цитирует директора сайт МВФ.

"Позолоченным веком" в США называли эпоху экономического и демографического бума в конце XIX века, после гражданской войны, а "ревущими двадцатыми" — десятилетие процветания экономики и культуры после Первой мировой. Затем в США началась Великая депрессия.

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