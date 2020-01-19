Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента Трампу

Демократы направили в сенат подробное обоснование импичмента, который они просят вынести президенту США Дональду Трампу, 111-страничный документ опубликован на сайте комитета по разведке палаты представителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Дж. Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав конгрессу расследовать его нарушения", - говорится в документе.

"Конституция предоставляет решение, когда президент совершает столь серьезные злоупотребления властью: импичмент и отстранение. Сенат должен использовать это решение, чтобы защитить выборы в США в 2020 году, защитить нашу конституционную форму правления и устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США", - говорится в документе.

Как сообщил журналистам источник, близкий к юристам президента, сторона Трампа также обвинила демократов в попытке отменить результаты прошлых выборов и вмешаться в последующие выборы.

На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Уже приведены к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Разбирательство по сути дела начнется в сенате 21 января.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.