В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек

19 января 2020 04:48 (UTC+04:00)

Стрельбу в американском штате Юта, в результате которой погибли четыре человека, предположительно, открыл подросток. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал KSL.

Стрельба произошла в доме в городе Грантсвилл в пятницу ночью, четыре человека погибли, ещё один получил ранения. Полиция сообщила, что подозреваемый действовал один, он уже взят под стражу.

Среди погибших - трое детей. Подозреваемому также еще нет 18 лет.

Как сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс в полиции города, мотив подозреваемого пока неизвестен, однако правоохранители исходят из того, что все жертвы стрельбы приходились друг другу родственниками. Полиция пока не может сообщить личность единственного подозреваемого, поскольку тот является несовершеннолетним.

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