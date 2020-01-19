Трамп категорически отрицает все обвинения по импичменту

19 января 2020 04:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать, говорится в 7-страничном ответе адвокатов на вызов на процесс по импичменту в сенат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Трамп категорически и без обиняков отрицает абсолютно все обвинения по обоим пунктам представления к импичменту. Президент сохраняет все доступные ему права на защиту... По причинам, изложенным в данном ответе и в предстоящем изложении (линии защиты на процессе — ред.), сенат должен отвергнуть представление к импичменту", - говорится в документе, который подали юристы Трампа.

В документе говорится, что принятые в палате представителей обвинения даже формально не обвиняют Трампа в преступлениях или нарушении какого-либо закона.

"Действия президента... были конституционными, вполне законными, полностью адекватными, они предпринимались для продвижения наших национальных интересов", - говорится в документе.

Также Трамп назвал "абсурдными" предъявленные ему обвинения, включая воспрепятствование конгрессу.

Документ подписали личный адвокат Тармпа Джей Секулов и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.

Ранее юристы Трампа и демократы в палате представителей обменялись жесткими выражениями в связи с началом процесса над Трампом в сенате, причем стороны обвинили друг друга в попытке вмешаться в выборы 2020 года.

На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Уже приведены к присяге председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Разбирательство по сути дела начнется в сенате 21 января.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.

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