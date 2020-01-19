Помпео прибыл в Берлин на конференцию по ливийскому конфликту

19 января 2020 05:39 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в своем Twitter, что он прибыл в Берлин на конференцию по прекращению боевых действий в Ливии, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он отметил, что будет общаться с мировыми лидерами и официальными лицами ООН. Также в своей публикации он выразил благодарность Германии за "руководство этой важной инициативой".

Помпео заявил, что ожидания США относительно конференции "умеренны".

Ранее сообщалось, что коммюнике берлинского саммита по вопросам Ливии призывает к созданию в стране президентского совета и формированию единого правительства.

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