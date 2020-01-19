Трамп назвал глупой идеей строительство "морской стены" вокруг Нью-Йорка

19 января 2020 07:04 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает идею возвести "морскую стену" вокруг Нью-Йорка для защиты от штормов глупой и способной нанести вред окружающей среде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Строительство массивной 200-миллиардной морской стены вокруг Нью-Йорка для защиты его от редких штормов является дорогостоящей, глупой и неприемлемой с экологической точки зрения идеей, которая в случае необходимости не сработает", - написал президент на своей странице в Twitter в субботу.

Трамп также отметил, что стена будет выглядеть "ужасно", а жителям города придется "подготовить швабры и ведра".

Ранее газета The New York Times сообщила, что проект гигантской стены был предложен инженерными войсками США для защиты Нью-Йорка от все более частых и разрушительных штормов, вызванных глобальным потеплением. По данным издания, стоимость возведения стены составляет $119 млрд, на ее строительство уйдет не менее 25 лет. Противники проекта отмечают, что такой барьер может быстро устареть из-за неточной оценки повышения уровня моря. Также конструкция стены направлена лишь на защиту от штормовых волн, но не способна защитить от высоких приливных волн и будет задерживать сточные воды города.

По данным газеты, за семь лет в результате штормов погибли 72 человека, а нанесенный ущерб оценивается в $62 млн.

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