Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ

Госсекретарь США Майк Помпео встретится на полях конференции по Ливии в Берлине с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил госдепартамент.

В графике Помпео - встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой европейской дипломатии Жозепом Борреллем. Также запланированы встречи с главами МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, Германии Хайко Маасом и ОАЭ Абдуллой ибн Зайдом аль Нахаяном.

Встреч с представителями РФ в расписании нет.

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