В Сети высмеяли новую форму космических войск США

19 января 2020 09:43 (UTC+04:00)

Новая форма космических войск США, продемонстрированная 17 января, вызвала насмешки пользователей Сети.

Изображение обмундирования было опубликовано в Twitter космических сил. Пользователи признали форму "ужасающе веселой", поскольку цвет униформы выполнен в зеленых цветах, подходящих для леса.

Другие комментаторы выразили любопытство, зачем камуфляж вне Земли и какой вообще смысл в космических силах.

Один из комментаторов отметил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США собрались прятаться от расы эвоков из саги "Звездные войны".
"В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны", - подытожил один из пользователей.

Представители Космических сил США пояснили, что они взяли за основу существующую камуфляжную форму армии и воздушных сил для того, чтобы сэкономить деньги. Кроме того, в такой форме бойцы Космических сил будут выглядеть так же, как их коллеги из других видов войск, с которыми они будут совместно работать.

О создании космических войск президент США Дональд Трамп объявил в декабре прошлого года в рамках церемонии подписания военного бюджета. Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Первоначально они будут состоять из 200 человек.

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