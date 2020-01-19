Bloomberg сообщил об отставке советника Трампа по России

Один из советников президента США Дональда Трампа по России Эндрю Пик ушел в отставку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников издания, Пик покинул Белый дом в пятницу.

Ранее сообщалось, что против него велось расследование, связанное с безопасностью. Пик должен был ехать с Трампом на экономический форум в Давос на следующей неделе.

В должности старшего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности Эндрю Пик проработал три месяца.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.