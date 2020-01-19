SpaceX запустила Crew Dragon для испытания системы эвакуации экипажа

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим кораблем Crew Dragon для испытания системы эвакуации экипажа на случай аварии, компания SpaceX и НАСА ведут прямые трансляции запуска, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал был дан в 10.30 по времени Восточного побережья США. Запуск произошел с суточной задержкой из-за плохих погодных условий.

Испытание продлится несколько минут: корабль вскоре после страта отстыкуется от ракеты, на собственной тяге отойдет от нее, после чего приводнится в Атлантическом океане неподалеку от побережья Флориды.

SpaceX создает пилотируемый корабль Crew Dragon на базе грузового корабля Dragon по заказу НАСА. В марте 2019 года корабль в беспилотном режиме совершил полет на МКС, после чего успешно вернулся на Землю. Для начала пилотируемых испытаний SpaceX необходимо продемонстрировать работу системы эвакуации корабля на случай аварийного старта. В минувшем апреле в ходе наземного огневого испытания этой системы произошел взрыв, что привело к задержке дальнейших испытаний.

Демонстрация работы системы эвакуации экипажа в полете является одним из ключевых моментов для допуска корабля к началу пилотируемых полетов. Если эта процедура пройдет успешно, первый испытательный полет Crew Dragon с экипажем на борту будет возможен в течение нескольких месяцев.

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