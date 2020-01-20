ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи

Неизвестный применил в воскресенье огнестрельное оружие в районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Федерального бюро расследований (ФБР) Дерека Хейса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы реагируем на появление стрелка в Вайкики. Ситуация находится в развитии", - сказал представитель ФБР.

Он не уточнил, есть ли данные о жертвах и пострадавших.

Полиция Гонолулу в своем Twitter информировала о перекрытии нескольких улиц в данном районе.

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