Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США за главную роль

Хоакин Феникс удостоился премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации "Лучшая мужская роль". Трансляция церемонии вручения этой престижной награды объединения, в которое входят около 165 тыс. артистов кино и телевидения, ведется в воскресенье на телеканалах TNT и TBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премия присуждена Фениксу за роль в нашумевшем фильме "Джокер" (Joker). Он является двукратным лауреатом кинопремии "Золотой глобус" и обладателем музыкальной премии Grammy. Актер четырежды номинировался на "Оскар". В прошлом году он получил приз Каннского кинофестиваля за роль в картине "Тебя здесь никогда не было" (You Were Never Really Here, 2017). Феникс известен широкой публике благодаря созданному им образу римского императора Коммода в ленте Ридли Скотта "Гладиатор" (Gladiator, 2000).

Премию в этой категории оспаривали Леонардо Ди Каприо, появившийся в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood), Кристиан Бэйл, снявшийся в картине "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Адам Драйвер (за роль в ленте "Брачная история", Marriage Story) и Тэрон Эджертон ("Рокетмен", Rocketman).

