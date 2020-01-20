На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации из-за вулкана

"Красный" код опасности для авиации действует на Алеутских островах (штат Аляска в США) в связи с возникновением облака пепла из-за извержения вулкана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Центра наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO).

Сообщается, что извержение вулкана Шишалдина на острове Унимак усилилось около 09.30 по времени UTC в воскресенье.

К 17.12 по времени UTC обсерватория сообщила, что извержение продолжается, несмотря на падение уровня сейсмической активности. Облако пепла поднялось на высоту 30 тысяч футов (9,1 километров) и движется на юго-восток.

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