В Техасе при стрельбе на концерте погибли два человека

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы, произошедшей во время концерта в одном из ночных клубов в Техасе. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция в Twitter.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в клубе Ventura в городе Сан-Антонио.

"В клубе произошла ссора между группой людей, и один человек достал пистолет и начал стрелять", - заявил глава полиции города Уилльям Макманус. Он отметил, что один человек скончался на месте, позднее в больнице от полученных ран скончался еще один пострадавший. Как заявил Макманус, все погибшие и пострадавшие в результате стрельбы были постоянными клиентами клуба.

Полиция в настоящее время разыскивает подозреваемого, которому удалось скрыться с места преступления. Ведется расследование случившегося.

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