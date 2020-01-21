Трамп пообещал сохранить неприкосновенность права на ношение оружия

21 января 2020 03:49 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выступил с решительной поддержкой второй поправки к конституции США, обеспечивающей право на хранение и ношение оружия, на фоне проходящих протестов в Виргинии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник несколько тысяч американцев с личным огнестрельным оружием вышли на акцию протеста в Ричмонде, штат Виргиния. Поводом для акции стали планы демократов в штате принять пакет мер по контролю над оружием. Протестующие скандировали: "Мы не будем подчиняться!". Собравшиеся также раздают петиции с требованием отставки губернатора штата от демократов Ральфа Нортама.

"Я никогда не позволю, чтобы наша великая вторая поправка осталась незащищенной, даже чуть-чуть!", - написал Трамп у себя в Twitter.

Свободное владение оружием гарантировано второй поправкой конституции США. Вопрос о целесообразности ужесточения правил оборота оружия обсуждается в стране каждый раз после случаев массовой стрельбы и особенно бурно в период предвыборных кампаний. Традиционно Трамп и другие республиканцы выступают за сохранение второй поправки, а демократы – за внесение изменений в законодательство вплоть до запрета на оружие.

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