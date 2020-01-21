В США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа

21 января 2020 10:05 (UTC+04:00)

Национальные институты здоровья США (NIH) начали работу над созданием вакцины против пневмонии нового типа, вспышка которой была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань, после чего ее распространение продолжилось. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"NIH предпринимают первые шаги по разработке вакцины", - приводит телеканал слова главы Национальных институтов аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци.

По его словам, клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев, и только через год ее смогут применять на практике.

В свою очередь специалист по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес рассказал, что над разработкой препарата также трудится группа ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В КНР заявили, что рост закупок товаров из США не повлияет на импорт Китая из других стран
Китай 09:32
Китай призвал сделать все возможное для предотвращения эпидемии пневмонии нового типа
Китай 08:29
США проведут совместные с Колумбией военные учения
США 06:09
В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
Китай 05:03
Трамп и Макрон согласились с важностью завершить переговоры по цифровому налогу
США 04:21
Трамп пообещал сохранить неприкосновенность права на ношение оружия
США 03:49
Лента новостей
Товарооборот Турции с Ираком вырос на более чем $300 млн
Турция 10:41
В Азербайджане отремонтирован ряд улиц (ФОТО)
Строительство 10:41
Bakubus закупит подушки безопасности
Тендеры 10:37
Нефть умеренно дешевеет после роста цен днем ранее
Энергетика 10:28
Прогноз: Brent может подорожать до 68 долларов за баррель
Финансы 10:28
Epsilon продолжает строительство газопровода в Кашкадарьинской области Узбекистана
Строительство 10:25
ЦИК Азербайджана издал брошюры для представителей СМИ, сотрудников полиции и наблюдателей
Политика 10:25
Курс маната по отношению к мировым валютам на 21 января
Финансы 10:21
В первом квартале 2020 г. уровень Каспия будет относительно низким
Общество 10:19