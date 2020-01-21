Дональд Трамп заявил о готовности США обсуждать с Великобританией условия новой торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вести переговоры с Великобританией по условиям торгового соглашения между странами после реализации Brexit. Об этом он заявил во вторник, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с нетерпением ожидаем переговоров по новому грандиозному соглашению с Соединенным Королевством. У них есть замечательный новый премьер [Борис Джонсон], который очень хочет заключить сделку", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь стране предстоит выйти из состава Евросоюза в конце текущего месяца. После реализации Brexit британскому правительству необходимо будет заключить с США торговую сделку, на условиях которой королевство будет поддерживать экономические связи с Вашингтоном в качестве независимого от Брюсселя государства.

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