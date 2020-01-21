США призвали ливийскую NOC немедленно восстановить добычу нефти

Посольство США в Ливии заявило, что ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) должна немедленно восстановить добычу нефти в привычном режиме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что приостановление операций (по нефтедобыче) Национальной нефтяной корпорации (NOC) угрожает усугублению чрезвычайной гуманитарной ситуации в Ливии и причиняет последующие неоправданные страдания населению Ливии. Операции NOC должны быть восстановлены незамедлительно", - сообщает посольство в Twitter.

В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.

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