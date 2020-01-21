Дональд Трамп намерен обсудить с главой Еврокомиссии "большую торговую сделку"

21 января 2020 18:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить торговую сделку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Давосе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы поговорим о большой торговой сделке. Мы уже говорили об этом. Надеюсь, мы придем к чему-нибудь", - заявил Трамп перед началом встречи.

"Мы обсудим и другие вещи, но я бы сказал, что сейчас торговля и торговая сделка между нами и, по сути, Европой - это то, чего мы все хотим", - добавил Трамп, отметив, что фон дер Ляйен является "очень жестким переговорщиком".

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