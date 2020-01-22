Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн

Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник отчетность компании за четвертый квартал 2019 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За трехмесячный период, который завершился 31 декабря прошлого года, у Netflix стало на 8,76 млн подписчиков больше. Согласно представленному компанией прогнозу, по итогам первого квартала текущего года число подписчиков увеличится на 7 млн, до 174,09 млн.

Выручка компании за отчетный период достигла $5,47 млрд, а прибыль - $587 млн. По итогам четвертого квартала 2018 года первый показатель составлял $4,19 млрд, а второй - $134 млн. В то время у компании было 139,26 млн подписчиков.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах. В их число входит Россия.

Компания была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.

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