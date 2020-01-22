Компания Netflix сообщила, что число ее подписчиков в мире превысило 167 млн

22 января 2020 04:21 (UTC+04:00)

Число людей, пользующихся услугами американской корпорации Netflix по платной подписке, выросло в мире до 167,09 млн. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник отчетность компании за четвертый квартал 2019 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За трехмесячный период, который завершился 31 декабря прошлого года, у Netflix стало на 8,76 млн подписчиков больше. Согласно представленному компанией прогнозу, по итогам первого квартала текущего года число подписчиков увеличится на 7 млн, до 174,09 млн.

Выручка компании за отчетный период достигла $5,47 млрд, а прибыль - $587 млн. По итогам четвертого квартала 2018 года первый показатель составлял $4,19 млрд, а второй - $134 млн. В то время у компании было 139,26 млн подписчиков.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах. В их число входит Россия.

Компания была основана в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Мобильный главы Amazon взломали с телефона саудовского принца
США 04:41
Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира
США 02:57
Защита финдиректора Huawei представила суду свои аргументы на слушаниях об ее экстрадиции
США 02:32
Эксперты считают, что угроза распространения пневмонии нового типа в США невелика
США 01:47
США внесли в список санкций по Венесуэле 15 самолетов
США 00:28
Новый тип коронавируса впервые выявлен в США
США 21 января 23:54
Лента новостей
Лидер венесуэльской оппозиции сообщил об обыске в его офисе в Каракасе
Другие страны 04:59
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо (ФОТО)
Политика 04:55
Мобильный главы Amazon взломали с телефона саудовского принца
США 04:41
Toyota отзовет 3,4 млн автомобилей
Другие страны 04:03
В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
Арабские страны 03:45
Во французском колледже нашли рукопись стихотворения Виктора Гюго
Европа 03:29
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана (ФОТО)
Политика 03:18
Глава ВТО: организация преодолеет разногласия вокруг механизма разрешения споров
Европа 03:17
Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира
США 02:57