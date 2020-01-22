Мобильный главы Amazon взломали с телефона саудовского принца

22 января 2020 04:41 (UTC+04:00)

Мобильный телефон главы американской компании Amazon Джеффа Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. С таким утверждением выступила во вторник британская газета The Guardian основываясь на даные источников, знакомых с результатами криминалистического исследования мобильного телефона Безоса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным собеседников газеты, шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp . В течение нескольких часов после этого, утверждают источники The Guardian, с телефона главы Amazon был скачан огромный объем файлов. Газета подчеркивает, что не обладает информацией о том, как именно были использованы данные, полученные в результате хакерской атаки.

В марте прошлого года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии. Спустя несколько месяцев смс-сообщения Безоса, возглавляющего список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, и его фотографии с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer, принадлежащего компании American Media. Мотивацию хакеров де Бекер объяснил желанием Эр-Рияда навредить Безосу, когда принадлежащая ему газета The Washington Post начала активно освещать убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, Хашкаджи с 2017 года проживал в США, где писал для The Washington Post. Он пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. В декабре 2019 года в Саудовской Аравии пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы, всего по делу проходили 11 человек.

Адвокат главы Amazon в ответ на просьбу издания прокомментировать информацию о причастности наследного принца к отправке вредоносного файла ограничился заявлением о том, что Безос "сотрудничает со следствием". Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне не предоставило The Guardian комментариев.

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