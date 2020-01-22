Дональд Трамп заявил о больших успехах, достигнутых на форуме в Давосе

22 января 2020 11:36 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил о больших успехах, достигнутых на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отметив, что огромное количество компаний намерены прийти или вернуться на американский рынок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Добиваемся огромных успехов в Давосе. Огромное количество компаний будут приходить или возвращаться в США", - написал Трамп в Twitter.

Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января.

В январе 2019 года Трамп отменил поездку в Давос из-за временного прекращения финансирования работы правительства США. Из-за шатдауна на прошлогодний экономический форум не поехали не только президент, но и вся американская делегация.

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