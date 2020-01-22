Дональд Трамп рассчитывает заключить торговую сделку с Евросоюзом до выборов

Президент США Дональд Трамп предположил, что торговое соглашение с Европейским союзом может быть заключено до выборов президента в Соединенных Штатах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил Трамп, он предпочел бы подождать, пока он закончит заключение торгового соглашения с Китаем, перед тем как работать с ЕС, однако предположил, что сделка с Евросоюзом может быть заключена до президентских выборов 2020 года.

"До (выборов), я думаю, мы сделаем это до", - заявил Трамп во время пресс-конференции на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал CBS News.

"Мы заключим соглашение, я полагаю, у нас получится заключить сделку, в противном случае нам придется сделать что-нибудь еще", - добавил Трамп.

При этом президент США отметил, что с иметь дело с Европейским союзом гораздо сложнее, чем с Китаем, и переговоры по соглашению будут сложнее во многих аспектах.

Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить торговую сделку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Давосе.

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