Блумберг потратил на предвыборную рекламу более $250 млн

23 января 2020 06:09 (UTC+04:00)

Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, уже израсходовал более $250 млн на политическую рекламу. Об этом сообщило в среду информационное агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании Advertising Analytica, которая отслеживает тенденции в затратах на рекламу в ходе избирательных кампаний, передает Trend со ссылкой нат ТАСС.

По ее данным, Майкл Блумберг, с самого начала своей кампании заявивший о том, что будет финансировать ее из личных средств, потратил $209,3 млн на рекламу на телевидении, $13,7 млн - на рекламу на кабельных каналах, $1,1 млн на рекламу по радио и $27,2 млн на рекламу на цифровых платформах. Расходы Блумберга на $116 млн превышают сумму, затраченную на политрекламу другим претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии - миллиардером из Калифорнии Томом Стейером и более чем в восемь раз превышают расходы на политрекламу сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, направившего на эти цели $26,8 млн.

Дональд Трамп, добивающийся переизбрания на пост президента, затратил на политрекламу около $46 млн.

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