Трамп установил новый рекорд по количеству твитов за день

Президент США Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству размещенных им за день на своей странице в Twitter сообщений. Такие данные приводит в среду портал Factbase, отслеживающий официальные заявления американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состояния на 18:35 по местному времени Трамп опубликовал 142 сообщения. Согласно подсчетам, пока он находился на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп размещал по одному сообщению каждые 88 секунд.

Предыдущий рекорд он установил в декабре 2019 года, когда опубликовал 123 сообщения за сутки.

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