Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут

23 января 2020 21:20 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если президент США Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах и предложит ему этот пост снова в своем кабинете, он согласится, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я не очень люблю рассуждать гипотетически, но для меня огромная привилегия исполнять обязанности (госсекретаря). И я всегда говорил, что до тех пор, пока президент Трамп хочет, чтобы я был его госсекретарем, я считаю за честь делать это", - ответил он на вопрос журналиста в эфире радиостанции WFLA Orlando, согласится ли Помпео с предложением продолжить работать госсекретарем, если Трамп ему предложит это в случае переизбрания.

Тем не менее ряд СМИ в США сообщали, что Помпео покинет пост перед выборами 2020 года и постарается избраться в сенат. Помпео уже был в прошлом членом палаты представителей конгресса от одного из округов Канзаса. В начале января Помпео заявил газете New York Times, что не планирует баллотироваться в сенат конгресса в 2020 году.

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