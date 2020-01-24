Goldman Sachs может отказать в организации IPO компаниям, в правлениях которых нет женщин

24 января 2020 14:14 (UTC+04:00)

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs намерен отказать в организации первичного публичного размещения акций (IPO) компаниям, в составе органов управления которых нет как минимум одной женщины. Об этом глава банка Дэвид Соломон заявил в интервью СNBC в ходе Всемирного экономического форума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с 1 июля в США и Европе мы не собираемся предавать гласности компанию, если не будет хотя бы одного разностороннего кандидата в правлении, с особым вниманием к женщинам, - сказал он. - К 2021 году мы будем требовать, чтобы таких людей в совете было двое".

Соломон добавил, что за последние четыре года результаты деятельности компаний, в составе правления которых была как минимум одна женщина, были лучше.

"Я думаю, что в долгосрочной перспективе это лучший вариант для компаний, которые через какое-то время хотят получать премиальную прибыль для своих акционеров", - отметил он, не исключив, что эта инициатива приведет к потере нескольких бизнесов.

Goldman Sachs - один из крупнейших в мире коммерческих банков. Он был основан в 1869 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Он занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами.

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