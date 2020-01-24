в результате взрыва на заводе в Техасе погибли два человека

Два человека погибли и по крайней мере один получил травмы в пятницу утром в результате взрыва на металлобрабатывающем предприятии в западной части Хьюстона (штат Техас). Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, вероятной причиной трагедии стала утечка газа.

Руководитель городской пожарной охраны Сэм Пенья сообщил журналистам, что взрыв был настолько сильным, что соседние здания получили повреждения, а некоторые из них сместились. Обломки разлетелись на несколько сот метров от места взрыва.

По словам начальника городской полиции Арта Асеведо, нет никаких признаков того, что причиной взрыва был теракт.

Власти местного школьного округа приняли решение в целях безопасности отменить занятия в двух расположенных поблизости от места трагедии школах.

Ранее в Twitter полиции города появилась информация о том, что в здании на северо-востоке прогремел взрыв. Телеканал ABC информировал, что по меньшей мере один человек пострадал. Инцидент мог произойти на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing.

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