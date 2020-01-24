Boeing может сократить производство модели 787 Dreamliner

Американская компания Boeing рассматривает возможность сокращения производства авиалайнеров модели 787 Dreamliner из-за снижения спроса. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, руководство компании думает о сокращении выпуска с 12 до 10 самолетов в месяц. Новый график производства может быть опубликован на следующей неделе, когда Boeing отчитается о доходах. Отмечается, что окончательное решение пока не принято.

В корпорации на запрос агентства заявили, что Boeing "продолжит оценивать ситуацию со спросом и вносить коррективы". Bloomberg отмечает, что в октябре компания уже сокращала количество производимых в месяц лайнеров.

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