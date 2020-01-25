Трамп убежден, что Китай успешно борется с распространением нового коронавируса

Президент США Дональд Трамп уверен, что власти КНР успешно противодействуют распространению нового коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай очень усердно работал над тем, чтобы сдержать распространение коронавируса. Соединенные Штаты высоко ценят их усилия и прозрачность. Все закончится хорошо. В частности, от лица американского народа хотел бы поблагодарить председателя [КНР] Си [Цзиньпина]", - написал глава Белого дома.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Случаи заболевания выявили во Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Согласно последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 900 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

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