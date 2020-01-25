Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа

25 января 2020 05:46 (UTC+04:00)

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос благодаря одобрению американскими гражданами его экономической политики, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой Washington Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным опроса, рейтинг одобрения составил 44%, таким образом, он повысился на 6 процентных пунктов по сравнению с последним опросом ABC и Washington Post в октябре 2019 года. Вместе с тем максимальное количество опрошенных - 56% - одобряют экономическую политику Трампа.

По данным исследования, мнения граждан США относительно импичмента президенту разделились. Так, 47% респондентов считают, что сенат должен проголосовать за отстранение Трампа от власти, при этом 49% респондентов с ними не согласились.
Опрос проводился 20-23 января на всей территории США. В нем приняли участие 1004 человека старше 18 лет. Статистическая погрешность достигает примерно 3,5 процентных пункта.

США и Китай ранее в январе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.

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