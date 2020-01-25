США разморозили $60 млн помощи Афганистану благодаря его успехам в борьбе с коррупцией

Соединенные Штаты разморозили помощь Афганистану в размере 60 млн долларов благодаря успехам властей республики в борьбе с коррупцией. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рада, что в одной сфере (борьбе с коррупцией - прим. ТАСС), на которую обратил внимание госсекретарь, мы увидели прогресс со стороны правительства Афганистана, и мы смогли выделить помощь в размере 60 млн долларов", - приводит ее слова пресс-служба Госдепартамента США.

В сентябре 2019 года американские власти приняли решение заморозить и урезать часть выделенных для помощи Афганистану фондов, обвинив власти этой страны в коррупции и неумелом расходовании средств. Было отозвано порядка 100 млн долларов, которые планировалось направить на крупный инфраструктурный проект в сфере энергетики. В дополнение к этому была заморожена помощь в размере 60 млн долларов "из-за неспособности правительства выполнить требования по прозрачности и подотчетности в управлении государственными финансами".

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