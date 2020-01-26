В США подтвердили еще один случай заражения коронавирусом

26 января 2020 14:46 (UTC+04:00)

Еще один случай заражения новым типом коронавируса был подтвержден в США, сообщает в пресс-релизе агентство здравоохранения округа Ориндж в Калифорнии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Отдел по борьбе с инфекционными заболеваниями агентства здравоохранения округа Ориндж получил подтверждение от центра по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) сегодня (в субботу - ред.) вечером о том, что в округе Ориндж, штат Калифорния был зафиксирован случай заражения новым коронавирусом", - сообщается в пресс-релизе.

По данным агентства, заразившийся приехал в США из китайского Уханя, он был помещен в местную больницу и находится в изоляции.

Ранее центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) сообщал о двух случаях заражения в Соединенных штатах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

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