Знаменитый баскетболист погиб при крушении вертолета

27 января 2020 00:37 (UTC+04:00)

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант погиб в при крушении вертолета в США. Об этом сообщил в воскресенье американский интернет-ресурс TMZ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, частный вертолет 41-летнего Брайанта разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Погибли пять человек, в том числе спортсмен. У него осталось четверо детей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В округе Лос-Анджелес при крушении вертолета погибли пять человек
США 00:19
Чилийское судно обнаружило предполагаемые обломки разбившегося С-130
Другие страны 12 декабря 2019 05:36
Наш визит в Лос-Анджелес стал неожиданностью для проживающих там армян - азербайджанская община
Нагорно-карабахский конфликт 26 ноября 2019 12:24
Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретился с руководством Американского еврейского комитета (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 19 ноября 2019 12:26
Попытка армянского лобби сорвать мероприятие в синагоге Лос-Анджелеса потерпела неудачу (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15 ноября 2019 15:51
Мужчину, открывшего огонь в школе в Калифорнии, задержали
США 14 ноября 2019 22:04
Лента новостей
В США зафиксировали четвертый случай заболевания пневмонией нового типа
США 01:07
В столице Казахстана задержали все авиарейсы
Казахстан 00:49
В округе Лос-Анджелес при крушении вертолета погибли пять человек
США 00:19
Гуайдо прибудет в Канаду
Другие страны 26 января 23:58
В Иерусалиме на акции против призыва в армию задержали 38 ортодоксальных иудеев
Израиль 26 января 23:39
Трамп примет в Белом доме премьера Израиля и лидера оппозиции Ганца 27 января
США 26 января 23:21
Иран готов к расширению связей с Ливаном при новом правительстве
Политика 26 января 23:05
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд обратился к гражданам
Азербайджан 26 января 22:46
Премьер Нидерландов извинился за действия правительства страны во время Холокоста
Европа 26 января 22:43