Знаменитый баскетболист погиб при крушении вертолета

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант погиб в при крушении вертолета в США. Об этом сообщил в воскресенье американский интернет-ресурс TMZ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, частный вертолет 41-летнего Брайанта разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Погибли пять человек, в том числе спортсмен. У него осталось четверо детей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.