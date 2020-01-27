Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра

27 января 2020 03:17 (UTC+04:00)

Мишель Обама, супруга бывшего президента США Барака Обамы, отмечена музыкальной премией "Грэмми" в номинации "Лучший альбом разговорного жанра" за ее изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием "Становление" (Becoming), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

62-я церемония вручения престижных наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляция ведется на сайте премии.

Книга мемуаров бывшей первой леди США вышла в свет в ноябре 2018 года, уже за первые дни было продано более 1,4 млн копий издания в печатной и цифровой форме. 56-летняя Мишель Обама, юрист по профессии, была первой леди в 2009-2017 гг., когда ее муж, демократ Барак Обама занимал пост президента США. Пара вступила в брак в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мишель Обаму выдвинули на Grammy-2020
США 21 ноября 2019 01:10
Барак и Мишель Обама заключили с Netflix контракт на съемку фильмов и сериалов
США 21 мая 2018 22:52
Мемуары Мишель Обамы выйдут в свет в ноябре
США 26 февраля 2018 00:13
Мишель Обама завила о нежелании занимать высокие должности в политике
США 29 апреля 2017 03:39
Доходы Барака и Мишель Обамы в 2014 году превысили 477 тыс. долларов
США 11 апреля 2015 02:46
Телеведущий уволен за сравнение первой леди США с героем "Планеты обезьян"
США 13 марта 2015 13:50
Лента новостей
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 80
Китай 04:17
Мексика выдала США одного из подельников бывшего главаря наркокартеля "Синалоа"
США 03:57
Число жертв паводков в Бразилии выросло до 53 человек
Другие страны 03:39
В Северной Осетии произошло землетрясение
Россия 02:55
В Цюрихе двух человек поместили в карантин с подозрением на пневмонию нового типа
Европа 02:37
Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
Политика 02:15
Apple iPad отмечает десятый день рождения в статусе лидера рынка
США 01:56
В США зафиксировали пятый случай заболевания пневмонией нового типа
США 01:34
Франция эвакуирует своих граждан из Уханя
Европа 01:26