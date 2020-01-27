США находятся в тесном контакте с Китаем по коронавирусу, заявил Трамп

27 января 2020 19:51 (UTC+04:00)

США тесно контактируют с КНР по вспышке коронавируса и предложили "любую" необходимую помощь, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень тесно общаемся с Китаем относительно вируса. В США сообщается об очень небольшом количестве случаев, но мы внимательно следим. Мы предложили Китаю и президенту Си (Цзиньпину) любую необходимую помощь. Наши эксперты исключительные!" - написал Трамп в Twitter.

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