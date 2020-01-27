Республиканцы могут поддержать вызов Болтона на слушаниях по импичменту

Ряд республиканцев могут перейти на сторону демократов и поддержать выступление экс-советника президента Дональда Трампа Джона Болтона на процессе по импичменту в сенате, заявил журналистам сенатор-республиканец Митт Ромни, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, что выросла вероятность того, что другие республиканцы присоединятся к тем, кто захочет послушать Джона Болтона", - заявил Ромни, слова которого транслировали местные телеканалы, в ответ на вопрос, наберется ли хотя бы четверо его коллег, поддерживающих это предложение.

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