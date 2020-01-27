Трамп заявил, что обнародует план ближневосточного урегулирования 28 января

27 января 2020 21:33 (UTC+04:00)

Белый дом обнародует американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта во вторник в полдень по местному времени. Об этом, как сообщило агентство Reuters, американский лидер заявил в понедельник в Вашингтоне перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент США также считает, что палестинцы в конечном счете поддержат американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Это то, чего они должны хотеть. Вероятно, изначально они его не захотят, но думаю, в конечном итоге они захотят, это очень хорошо для них. <...> Мы считаем, что в конце концов у нас будет поддержка палестинцев, посмотрим", - сказал президент США.

При этом, по утверждению Трампа, план поддерживают "многие арабские страны". "Этот план очень важен для мира на Ближнем Востоке. <...> Работа над этим [над урегулированием палестино-израильского конфликта] велась долгие годы, думаю, мы относительно близки, но нужно, чтобы другие люди с этим согласились. Многие арабские страны согласились с этим, им нравится, они считают, <...> что это большой старт", - добавил президент США.

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