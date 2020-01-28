Верховный суд США разрешил ужесточение правил выдачи грин-карт

28 января 2020 00:00 (UTC+04:00)

Верховный суд США в понедельник позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (так называемых грин-карт). Как сообщает газета The Washington Post, они предусматривают ужесточение этой процедуры для тех, кто, по оценке властей, с большой долей вероятности будет полагаться на государственные пособия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение поддержали пятеро судей, четверо выступили против. Ранее суд в Нью-Йорке заблокировал распоряжение властей, которое должно было вступить в силу с середины октября 2019 года.

В соответствии с предложенными правилами, негативными факторами при рассмотрении заявки на получение грин-карты будут считаться пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. Также проблемы с получением разрешений на постоянное жительство могут возникнуть у людей, страдающих от "заболевания, которое может потребовать серьезного лечения" и "помешать иностранцу обеспечивать себя, посещать школу или работу". То же самое будет и в случае, если у такого человека нет достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком, не позволяющий "выйти на рынок труда".

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