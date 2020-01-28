Empire State Building подсвечен в честь Коби Брайанта

28 января 2020 06:02 (UTC+04:00)

Один из самых известных небоскребов Нью-Йорка - 102-этажный Empire State Building - подсвечен в цвета клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" в честь баскетболиста Коби Брайанта, погибшего 26 января в авиакатастрофе. Об этом сообщается на сайте достопримечательности мегаполиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша подсветка будет светиться фиолетовым и золотым этим вечером, когда мы отдаем дань памяти легенды баскетбола Коби Брайанта, который служил источником вдохновения для миллионов жителей планеты и покинул нас так преждевременно. Душой мы остаемся с семьями, друзьями и поклонниками, которых коснулась эта трагедия", - говорится в Twitter Empire State Building. Там же выложена фотография небоскреба в подсветке.

Высота построенного в 1931 году Empire State Building, являющегося одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка, составляет 381 м (со шпилем - 443 м). Небоскреб является седьмым по этому показателю зданием в Нью-Йорке и шестым - в США.

Частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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