SpaceX отложила запуск интернет-спутников Starlink из-за непогоды

28 января 2020 08:02 (UTC+04:00)

Американская компания SpaceX вновь отложила запуск группы интернет-спутников Starlink из-за неблагоприятных погодных условий, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Теперь мы намечаем запуск Starlink на среду, 29 января, на 09.06 по времени Восточного побережья США (17.06 мск) из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщила SpaceX в Twitter.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками интернет-связи должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) вечером в понедельник.

На прошлой неделе запуск был отменен из-за плохой погоды в районе посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falcon 9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

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