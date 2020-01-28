Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

28 января 2020 10:21 (UTC+04:00)

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщили во вторник журналистам в администрации турецкого лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров президент Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Элязыге и сказал, что [США] поддерживают Турцию. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в том числе Сирию и Ливию", - отметили в канцелярии Эрдогана.

Как сообщил ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, Трамп и Эрдоган обсудили режим прекращения огня в Ливии, а также необходимость остановить насилие в Сирии.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли не менее 41 человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США эвакуируют из Уханя около 200 человек
США 10:32
Азербайджан и Турция разработают сертификат «халяль»
Экономика 10:20
Посольство США сообщило о невозможности эвакуации всех своих граждан из Уханя
США 08:42
Британский принц Эндрю не сотрудничает с ФБР по делу Эпштейна
Европа 08:16
Трамп и Эрдоган обсудили перемирие в Ливии и прекращение насилия в Сирии
Турция 06:31
Empire State Building подсвечен в честь Коби Брайанта
США 06:02
Лента новостей
Прямые авиарейсы из Китая в Грузию отложены
Грузия 11:04
Спрогнозирован объем добычи нефти с ряда месторождений
Энергетика 10:59
Туркменистан проведет международный инвестфорум
Бизнес 10:57
Азербайджан и Украина обсудят сотрудничество в энергосфере
Энергетика 10:49
Азербайджанский исполнитель на красной дорожке церемонии награждения "Грэмми" (ФОТО)
Звёздный мир 10:47
Банк развития Казахстана нацелен на расширение портфеля проектов ВИЭ
Энергетика 10:46
Ровнаг Абдуллаев переизбран на пост президента АФФА
Общество 10:45
Пассажиры могут вернуть авиабилеты без штрафа в связи с распространением коронавируса в Китае
Транспорт 10:33
США эвакуируют из Уханя около 200 человек
США 10:32