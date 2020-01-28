Трамп заявил, что Нетаньяху согласился на условия "сделки века"

28 января 2020 21:24 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной США "сделки века", заявил во вторник президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня Израиль делает гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что он готов поддержать видение (предложенный США план) в качестве основы для переговоров", - сказал президент США по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с премьером Израиля, представляя план урегулирования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов
США 21:11
Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим боевиком в Голливуде (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 14:13
США эвакуируют из Уханя около 200 человек
США 10:32
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции
США 10:21
Посольство США сообщило о невозможности эвакуации всех своих граждан из Уханя
США 08:42
Британский принц Эндрю не сотрудничает с ФБР по делу Эпштейна
Европа 08:16
Лента новостей
Азербайджан наращивает производство электроэнергии
Энергетика 21:42
ВОЗ направит в Китай экспертов для борьбы с коронавирусом
Китай 21:40
ЕС активирует механизм гражданской защиты на фоне коронавируса
Европа 21:28
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5
Европа 21:15
США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов
США 21:11
США подтвердили крушение самолета в Афганистане
США 20:55
Помпео призвал йеменские стороны немедленно прекратить боевые действия
США 20:48
Центр сейсмологической службы об уровне сейсмоактивности на территории Азербайджана
Общество 20:43
В Азербайджане утверждены правила пользования средств спецсвязи
Общество 20:31