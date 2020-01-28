Трамп заявил, что Нетаньяху согласился на условия "сделки века"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на условия предложенной США "сделки века", заявил во вторник президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня Израиль делает гигантский шаг к миру. Вчера премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что он готов поддержать видение (предложенный США план) в качестве основы для переговоров", - сказал президент США по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с премьером Израиля, представляя план урегулирования.

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