Белый дом опубликовал предложения по "сделке века" на Ближнем Востоке

28 января 2020 23:56 (UTC+04:00)

Белый дом опубликовал на своем сайте предложения по "сделке века", предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Документ объемом более чем в 180 страниц содержит 23 раздела, включая границы, статус Иерусалима, экономический план президента США Дональда Трампа, безопасность, пограничные переходы, статус Газы.

Также есть разделы, посвященные зоне свободной торговли, торговым соглашениям с США, статусу портов, Мертвого моря, водных ресурсов, заключенных и беженцев, образования, взаимного признания и отношений между израильтянами и палестинцами, урегулированию существующих претензий и правил проведения дальнейших переговоров. К плану приложены "концептуальные" карты и описание критериев безопасности и демилитаризации.

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