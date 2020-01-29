Американец десять лет жил с червем в мозге

Американец десять лет прожил с ленточным червем в головном мозге. Соответствующую информацию распространило издание CBS 21, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Около года назад житель американского штата Техас потерял сознание во время футбольного матча. После этого он обратился в больницу и рассказал, что уже несколько месяцев страдает от жутких головных болей и тошноты, а также часто падает в обморок.

Обследование показало, что в его мозге имеется некое образование длиной около четырех сантиметров, однако тесты исключили опухоль. Дальнейшие анализы установили: в мозге мужчины находится свиной цепень.

Как вспомнил сам пациент, около десяти лет назад в Мексике он съел плохо прожаренный стейк из свинины. Вероятно, тогда паразит и попал в организм человека. В ходе операции ленточного червя удалили из мозга мужчины. Пациент полностью восстановился.

Свиной цепень, как правило, селится в кишечнике, но иногда может добраться до мозга. В таком случае его весьма непросто обнаружить, поскольку симптомы списывают на другие патологии.

Ранее стало известно, что житель китайской провинции Цзянси 30 лет прожил с десятисантиметровым червем в головном мозге. Боли начали мучить мужчину еще в 1989 году (на тот момент ему было 29 лет).

По словам медиков, червь мог попасть в организм мужчины, когда он пил сырую воду.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.