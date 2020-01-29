Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя

29 января 2020 08:08 (UTC+04:00)

Американских дипломатов, а также членов их семей, которые прибудут в Калифорнию чартерным рейсом из китайского Уханя, могут изолировать по приезду на родину на срок от трех дней до двух недель. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает телеканал CNN.

По его данным, председатель наблюдательного совета округа Сан-Бернардино Курт Хэгмен заявил, что группу американских граждан, ранее побывавших в Ухане, разместят в ангаре в Международном аэропорту Онтэрио. Для этого власти расставляют в помещении кровати, а также оснащают его зарядными устройствами для телефонов и телевизорами.

"Они будут изолированы сразу после того, как покинут самолет. Они не попадут в общественные места в аэропорту", - заявил Хэгмен, отметив, что прибывших обследуют специалисты Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 5974 человек, 132 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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