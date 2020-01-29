Администрация Трампа отрицает, что планировала приостановить полеты из Китая в США

Белый дом не требовал от американских авиакомпаний временно прекратить полеты из Китая в США на фоне вспышки в КНР коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил в среду телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Белый дом не вызывал [представителей] авиакомпаний и не просил о приостановке полетов между США и Китаем", - сказал он. Чиновник подчеркнул, что в администрации президента США Дональда Трампа в реагировании на вспышку коронавируса преобладает "чувство срочности, а не паники".

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что представителей крупнейших американских авиакомпаний во вторник вызвали в Белый дом и предупредили, что один из вариантов, находящихся на рассмотрении администрации Трампа, предусматривает запрет на все авиарейсы из КНР.

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