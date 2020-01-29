В США исчезли из продажи защитные маски

Защитные маски стали предметом дефицита в США, но минздрав страны считает панику преждевременной и призывает граждан страны не волноваться. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге глава ведомства Алекс Азар.

По мере распространения нового коронавируса в Китае и за его пределами спрос на защитные маски в США вырос, дефицит этого вида медицинской продукции наблюдается как в столице страны Вашингтоне, так и, по свидетельствам местных СМИ, в других городах.

"В последние дни спрос был настолько высокий, что весь наш запас исчерпан, ждем нового завоза", - сообщила сотрудник сетевой аптеки CVS Pharmacy в северном пригороде Вашингтона. Размышляя о причинах повышенного спроса, она предположила, что это может быть вызвано сезоном гриппа, но не исключила, что виной тому и новый коронавирус.

Фармацевт частной аптеки города Урбана в штате Мэриленд Адетола Дарамола также сообщила, что только во вторник большинство ее посетителей интересовались защитными масками. "Думаю, они покупают их, чтобы отправить в Китай, но мои запасы уже иссякли", - сообщила фармацевт РИА Новости. Она призналась, что, чтобы справиться с возросшим спросом, пытается заказать дополнительные маски в интернет-магазине Amazon, но пока сроки их доставки неизвестны.

По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США подтверждены пять случаев заболевания новым типом коронавируса в четырех штатах: Калифорния, Иллинойс, Вашингтон и Техас. По данным ведомства, в настоящее время проверку на наличие вируса проходят более 70 человек в 20 с лишним штатах страны. Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса из Китая в США, карантинный контроль усилен в 20 американских аэропортах.

Вопреки возникшему на маски ажиотажу, минздрав страны и CDC подчеркивают, что главной защитой от вируса для американцев сегодня является личная гигиена - тщательное мытье рук, дезинфекция и необходимость избегать контактов с больными.

"В масках нет необходимости, это излишний шаг", - сказал на брифинге во вторник глава министерства здравоохранения США Алекс Азар. "В настоящий момент американцам не о чем волноваться", - подчеркнул он, предупредив при этом, что число выявленных случаев заболевания может увеличиться.

Между тем, сегодня даже в интернете найти защитную маску американцам уже проблематично. Большинство крупных аптек и магазинов на своих сайтах сообщают, что товар не доступен для доставки, а даже в тех случаях, когда на сайте значится, что несколько упаковок одноразовых масок есть в наличии, действительность оказывается иной и они давно распроданы. На интернет-платформе Amazon даже в случае оформления заказа на защитные маски, сроки доставки покупки остаются пока неопределенными.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.

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